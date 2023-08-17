Muratpaşa'da aşure ikramı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Engelsiz Kafe’de düzenlediği aşure ikramına çok sayıda vatandaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlularının temsilcileriyle Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal katıldı.ANTALYA (İGFA) - Aşure etkinliğinde konuşan Başkan Uysal, herkesin hakkını gözeten belediyecilik anlayışının bu aşure gününde de kendini gösterdiğini belirterek, belediyenin aşevince gluten hassasiyeti olan vatandaşlar için glutensiz aşure hazırlandığını söyledi.

Konuşmalar sonrasında İYİ Parti İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve Başkan Uysal aşure kazanının başına geçerek aşureyi davetlilere tek tek ikram etti.