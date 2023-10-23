Muratpaşa'da 100. yıl coşkusu

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl coşkusunu Antalya’ya yayıyor. Okullara dağıtılan 35 bin Türk Bayrağının ardından esnafa 15 bin ay yıldızlı bayrak da tek tek teslim ediliyor.ANTALYA (İGFA) - Cumhuriyetin 100’üncü yılını bu yıl 8’incisi düzenlenecek Uluslararası Kaleiçi OldTown Festivali’yle 26 Ekim’den 29 Ekim’e kutlamaya hazırlanan Muratpaşa Belediyesi, büyük coşkuyu kente yayacak.

Muratpaşa Belediyesi, okullara dağıtımını tamamladığı 35 bin Türk Bayrağı’nın ardından mahalle mahalle esnafa ay yıldızlı bayraklarını da dağıtıma başladı. 29 Ekim için Muratpaşa’nın cadde ve sokaklarını kırmızı beyazlı renklerle donatmaya hazırlanan Muratpaşa, esnafa 15 bin bayrak teslim edecek.

Antalya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 8’nci Uluslararası Kaleiçi OldTown Festivali için kente gelecek 26 ülke40 şehirden heyetler de katılacak. Festivalde, Kaleiçi’nin 33 noktasında 103 farklı etkinlik gerçekleştirilecek.