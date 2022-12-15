Murat Bayram üniversite öğrencilerine tecrübelerini anlattı

Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası Genel Müdürü Murat Bayram, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. İş hayatındaki tecrübelerini anlatan Bayram, “İş yaşamına adım atarken mutlaka farkınız olmalı. Farklı düşünür ve farklı adım atarsanız diğer adaylar arasında her zaman ön plana çıkabilirsiniz” dedi.BURSA (İGFA) - Hitachi Astemo’nun Türkiye Fabrikası Genel Müdürü Murat Bayram, öğrencilerle sık sık bir araya gelerek gençlere iş hayatıyla ilgili tecrübelerini anlatmaya devam ediyor.

Bursa Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji ve İnovasyon Topluluğu (BİLİNKA) tarafından düzenlenen ‘Bilim İnovasyon ve Kariyer Günü’ etkinliğine konuşmacı olarak katılan Bayram, iş hayatı hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

BTÜ’de gerçekleştirilen buluşmada Bayram, iş hayatında edindiği bilgi, birikim ve tecrübelerini keyifli bir sunum ile öğrencilere aktardı.

Öğrencilere kariyer gelişimi hakkında bilgiler veren Bayram, “Her zaman ‘Fark Yarat’ mottosu ile hareket ediyorum. İş yaşamına girerken de mutlaka farklı bir adım atmanız gerekiyor. Farklı düşünür ve farklı adım atarsanız diğer adaylar arasında her zaman ön plana çıkabilirsiniz. Sizi diğerlerinden ayıracak şekilde adım atar ve fark yaratırsanız her zaman akılda kalırsınız” dedi.

Günümüz dünyasında rekabet ortamının çok hızlı bir şekilde değiştiğine dikkat çeken Bayram, bu nedenle özellikle öğrencilik yıllarından itibaren iş hayatına dair hazırlık yapmanın ve kişisel gelişime önem vermenin gerektiğinin altını çizdi.

Etkinlikte öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası Genel Müdürü Murat Bayram’a buluşmanın sonunda öğrenciler tarafından plaket takdim edildi.