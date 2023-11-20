Muradiye OSB kavşağında peyzaj çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi girişinde kavşak çalışmasının kazandırıldığı alanda başlattığı peyzaj çalışmalarını da tamamladı. Bölgedeki trafik yoğunluğunu rahatlatan kavşak, peyzajıyla da modern bir görünüm kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Muradiye OSB’nin girişinin bulunduğu, Karaali konut alanında yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçmek amacıyla yapılan yol ve kavşak çalışması, peyzaj düzenlemeleri ile taçlandırıldı.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 2 haftalık hummalı çalışmasının ardından kavşak, yeşilin sıcaklığıyla buluşturuldu.

Yapılan çalışmalarla ilgili Kent Estetiği Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Yunusemre ilçesine kazandırılan Muradiye OSB kavşağında başlatılan peyzaj uygulamasının tamamlandığı belirtildi.