Mulğa'da 'Kıl Keçisi' projesi yüzleri güldürüyor

Maddi bağımsızlığını kazanmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kıl keçisi projesi kapsamında 266 kadın üreticiye 798 kıl keçisi dağıtıldı.MUĞLA (İGFA) - Kadınların üretime katılmasını büyük destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında başlattığı Kıl Keçisi projesi il genelinde kadın üreticilerin yüzlerini güldürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar Kavaklıdere, Dalaman, Menteşe, Ortaca, Datça, Ula ve Köyceğiz’de olmak üzere 266 kadın üreticiye 798 kıl keçisi dağıtıldı.

Hayvan yetiştiriciliğine istekli kadınlara destek olmak için başlattığı Kıl Keçisi projesi meyvelerini vermeye devam ederken, bugüne kadar Muğla’nın 7 ilçesinde 266 kadın üreticiye dağıtılan 798 kıl keçisinden 293 adet yavru dünyaya geldi.

Yavruların dünyaya gelmesi ile beraber kıl keçisi üreticisinin de yüzleri güldü.

Büyükşehir Belediyesinin veteriner hekimleri dağıtılan kıl keçilerinin sağlık kontrolü ile de yakından ilgileniyor.

Veteriner hekimler kıl keçilerinin sağlık kontrolünü ultrasonla gerçekleştiriyor. Böylelikle keçilerin gebelikleri dâhil diğer hastalıkları da belirlenebiliyor.