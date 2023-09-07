Muhtarlar Cumhuriyet için sahnede

İzmir’in muhtarları, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü ve İzmir’in kurtuluşunun 101'inci yılı için hazırlanan “Kurtuluştan Demokrasiye İzmir Muhtarlar Müzikali” oyunuyla bir kez daha seyirci karşısına çıktı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl dönümü için geçen yıl ilk kez tiyatro sahnesine çıkan 100 muhtar, bu yıl bir kez daha izleyici ile buluştu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü ve İzmir’in kurtuluşunun 101’inci yılı için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alan muhtarların gösterisi büyük beğeni topladı.

İzmirli muhtarlar, “Kurtuluştan Demokrasiye İzmir Muhtarlar Müzikali” ile İzmir’in kurtuluş hikayesini anlattı. Türkiye Marka Tescili alan ve Ege türkülerinden yola çıkarak üç efe ve iki kadın kahramanın hikâyesinin anlatıldığı oyunda, Atçalı Mehmet, Yörük Ali, Çakırcalı Mehmet, Çete Emir Ayşe, Gördesli Makbule gibi bilinen kişilerin yanında kurgusal karakterler canlandırıldı. Oyun, orkestrası, korosu, halk dansları grubu, geniş oyuncu kadrosu, dekor ve kostümüyle izleyenlere görsel bir şölen sundu. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği oyun ayakta alkışlandı.

“Hepinize sonsuz teşekkürler” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer adına etkinliğe katılan İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, “Bugün bizlere Cumhuriyetimizin kuruluşunu, Kurtuluş Savaşı’nı, geleneksel sanatlarımızı yansıttınız. Hepinize sonsuz teşekkürler” dedi. Kökkılınç oyunun genel sanat yönetmeni Vedat Murat Güzel, müzik eğitmeni Pelin Kadıoğlu, dans eğitmeni Özgür Adiloğlu, yönetmen Aysel Güzel, oyun yazarı Emre Behiç Yavuz, Konak Piri Reis Mahalle Muhtarı ve ilk kadın muhtar olan Gül Esin'in rolünü oynayan Mine Araplar’a çiçek takdim etti.

Muhtarlar adına Başkan Tunç Soyer için hazırlanan plaketi ise Buca Atatürk Mahalle Muhtarı Sedat Erşahin Nilay Kökkılınç’a takdim etti.