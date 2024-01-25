Muhtar Varol’dan İzmit Belediyesine teşekkür

Cami cemaatinin talebi üzerine Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii’ne 4 günde sundurma inşa eden İzmit Belediyesine teşekkür eden Mahalle Muhtarı Rahim Varol, “Her geçen gün daha güzele daha mükemmele…” ifadelerini kullandıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talepleri hızlı bir şekilde yerine getiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii avlusuna sundurma inşa etti. Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Rahim Varol ve cemaatin talebi üzerine harekete geçen ekipler 4 günde çalışmalarını tamamladı.

HAVA ŞARTLARINDAN OLUMSUZ ETKİLENMEMELERİ İÇİN

Cami dışında namaz kılmak durumunda kalan vatandaşların hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, demir profilden sundurma yaptı. 100 metre kare alanda 2 ton demir kullanılarak yapılan çalışmalar 4 günde bitti.

VAROL, “HER GEÇEN GÜN DAHA GÜZELE”

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla İzmit Belediyesine teşekkür eden Akmeşe Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Rahim Varol, “Bir eksiğimizi daha tamamladık. Cenaze olduğu günlerde yağmur altında namaz kılarken ıslanmamak için talep ettiğimiz sundurma yapılmıştır. İzmit Belediyesine teşekkür ederiz. Her geçen gün daha güzele daha mükemmele… Biz talep edelim siz yapın. Mahalle sakinlerimiz mutlu olsun, siz mutlu olun, biz mutlu olalım” dedi.