Muhtar Meriç’in 'Puşt Amerika' cümleleri törene damga vurdu

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama töreninde Akhoca Köyü Muhtarı Emrullah Meriç’in kullandığı “Puşt Amerika” cümleleri damga vurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 19 Ekim Muhtarlar Günü Edirne'nin Keşan ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törenlerle kutlandı.

Atatütürk Anıtı önünde düzenlenen törene Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın, Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kemik, il genel meclisi üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, oda başkanları katıldı. Tören Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kemik’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Dernek Başkanı Abdullah Kemik, vatandaşların, devletimize ihtiyaç duydukları anlarda çalacakları ilk kapının muhtarlar olduğuna vurgu yaparak, "Bu misyondan hareketle, muhtarlık yerel demokrasinin en eski örneği olmakla birlikte her dönem kendini yenileyen kurumların başında gelmektedir. Muhtarlık, merkezi idare ve kamunun önemli bir paydaşı olarak yükünü hafifleten özünde fedakarlık ve vatan sevgisi gerektiren zor bir vazifedir. Muhtarlarımız sorumluluk bölgeleri içerisindeki altyapı çalışmalarından, düğün ve cenaze işlemlerine uzanan çok geniş bir yelpazede vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin birinci derecede muhatabı olmaktadırlar. Görev yaptıkları köy ve mahallelerde muhtarlarımız devletimizin en temel taşıdırlar" diye konuştu.

Kemik’in konuşmasının ardından Akhoca Köyü Muhtarı Emrullah Meriç, söz alarak hem şiir okudu hem de bir konuşma yaptı.

Meriç törene katılanlara teşekkür ederken, şiir okudu. Meriç şiirin ardından konuşmasına şöyle devam etti. “1968, 1963 veya 1965 olur şu İsrail şu Amerikan kahpesinin hiç kulaklarımdan silinmediği iki kelimeyi sizlere söylemek istiyorum, daha önce de burada bunları dile getirmiştim. Böyle günlerde de Allah böyle büyük acılar yaşatmasın. Aynı şu cümlelerle radyodan diyordu ki; Amerikalı it, evine git, anlaşmalar oldu mu?, cepler para doldu mu?,katırlar eşeklere bindi mi?, Puşt Amerika, Puşt Amerika, 1968 yılından bugüne hiç hafızamdan silinmiyor. Aynı Puşt Amerika bugün daha bir başkanın yaptığına bakın insanlar canavarca ölüyor, yalandan başkaları attı diyor, kime yutturacaksın, bugün onlarda yarın biz de. Birlik beraberliğe çok ihtiyaç vardır arkadaşlar, partiler tabi ki olmazsa olmazımız, ama parti karın doyurmaz. El ele vereceğiz, şiarımız bizim Atamız olacak.” diye konuştu.

Meriç’in konuşması ve okuduğu şiirler törene katılanlar tarafından büyük beğeni toplanarak alkışlandı.