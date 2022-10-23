Muhlis Berberoğlu EXPO Antakya'da büyüledi

Genç bağlama virtüözü Muhlis Berberoğlu, EXPO Antakya alanında sevenleriyle buluştu.HATAY (İGFA) - EXPO 2021 Hatay birbirinden nitelikli kültür sanat organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Kendine özgü tarzıyla enstrümantal olarak yorumladığı türküler ve şarkılarla Anadolu Halk Müziği kültürünü tüm dünyaya tanıtmayı hedefleyen yetenekli müzisyen EXPO amfitiyatroda sahne alarak kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti yaşattı.

Ünlü sanatçı Berberoğlu, konser öncesinde yaptığı açıkmalada “EXPO 2021 Hatay’da olmaktan çok mutluyum. Kültür sanat etkinliklerinin Hataylılara EXPO ile ulaşması çok mutluluk verici” ifadelerine yer verdi.

Müzik ziyafetinin ardından sanatçıyı tebrik eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat, “Türkiye’nin son dönemine damga vurmuş nadir sanatçılardan birini ağırlamaktan çok mutluyuz” dedi.

Polat, konuşmasının ardından sanatçıya teşekkür ederek çiçek verdi.