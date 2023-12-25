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Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurum Büyükşehir

YAŞAM 25.12.2023, 13:57
Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurum Büyükşehir

Muğla Büyükşehir Belediyesi kentin gelişimi için 2014 yılından bu yana altyapıdan, yola, sağlıktan, tarıma, yenilenebilir enerjiden, sosyal hizmetlere kadar çok çeşitli alanlarda 6 milyar 768 milyon 327 bin TL yatırım yaparak büyük bir başarıya imza attı. Büyükşehir'in ayrıca 2 milyar 817 bin TL'lik yatırımı da sürüyor.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin en gözde turizm beldelerine ev sahipliği yapan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi il genelinde yaptığı yatırımlarla bugüne kadar 6 Milyar 768 Milyon 327 Bin TL rakamına ulaştı. Büyükşehir Belediyesi’nin en fazla yatırım yaptığı ilçelerde alt ve üst yapı ihtiyaçları, ödenen borçlara göre sıralandığında Bodrum, Marmaris, Menteşe ilk üçü oluşturuyor. Altyapı yatırımları ile dikkat çeken Bodrum’a Büyükşehir Belediyesi 1 Milyar 711 Milyon TL yatırım yaptı.

2014 yılında Büyükşehir olan iller arasında olan Muğla’da kısa sürede kuruluşunu tamamlayarak 13 ilçe, 569 mahalleye yatırımlarına başlayan Büyükşehir Belediyesi kısa sürede Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurum oldu. 2014-2023 Aralık ayına kadar il genelinde 6 Milyar 768 Milyon 327 Bin TL yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi’nin 2 Milyar 289 Milyon 817 BİN TL’lik yatırımı da devam ediyor.

BÜYÜKŞEHİR 1 MİLYAR 201 MİLYON TL DE BORÇ ÖDEDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından 2023’e kadar da büyük yatırımlarının yanı sıra devrolan 1 Milyar 201 Milyon 788 Bin TL borcu ödedi. Büyükşehir Belediyesi ilçelerden devrolan borçlardan sadece 215 Milyon TL ödemesi kaldı. İlçelerden devrolan borçlar listesinde de Marmaris, Bodrum ve Milas ilk üçü oluşturuyor.

Muğla’ya kendi öz kaynakları ve sağladığı kredilerle birlikte en fazla yatırım yapan kurum olan Büyükşehir Belediyesi, sağlam mali yapısı ile de Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu FitchRatings’in yedi değerlendirmesinden de en yüksek not olan AAA aldığını kaydeden Başkan Gürün, “Muğla, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas, Menteşe, Ula, Ortaca ve diğer ilçelerimizle dünyanın en önemli turizm merkezlerine sahip bir şehir. Bu nedenle yerleşik halkımızın yanı sıra birçok vatandaşımızı da burada misafir ediyoruz.Özellikle alt ve üst yapıları ile örnek bir kent yaratmak için 2014 yılında hizmetlerimize ve projelerimize başladık. Büyükşehir olunca diğer ilçelerimizden devrolan borçları da yapılandırarak düzenli ödemelerini gerçekleştirdik. Bugüne geldiğimizde Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurum olmanın ve sağlam mali yapımızla da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından da en yüksek notları alıyoruz. Güçlü mali yapımız ve güven veren bir disiplinle hizmet ettik ve Muğla’nın her kuruşuna sahip çıktık. Kentimizi geleceğe hazırlamak için doğal güzelliklerini yaşatmak, katlı yapılara karşı çıkarak doğal sirkülasyonu sağlamak ve deprem güvenlikli bir kent oluşturmak, maviyi korumak ve yenilenebilir enerji yatırımları yapmak gibi önemli projelere imza attık. Bu nedenle çok gururlu ve mutluyuz” diye konuştu.

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