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Muğla’nın ilk kadın Büyükelçisinin kitabı tanıtıldı

YAŞAM 13.07.2023, 14:57
Muğla’nın ilk kadın Büyükelçisinin kitabı tanıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sumru Akıncı Noyan’ın Aklımda Kalanlar kitabı için Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde imza ve söyleşi günü düzenledi.MUĞLA (İGFA) -  Muğla’nın ilk kadın büyükelçisi, BM Uyuşturucu ve Suçun önlenmesi Viyana ofisi Başkan yardımcısı, dünyanın birçok ülkesinde önemli görevler icra eden ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün de kuzeni olan Emekli Büyükelçi Sumru Akıncı Noyan’ın Aklımda Kalanlar kitabı için imza ve söyleşi günü düzenlendi.

İmza ve söyleşi gününde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Sumru Akıncı Noyan’ın ailelerinin kutup yıldızı olduğunu daima onu takip ettiklerini söyledi ve onun imza gününde olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti.

Emekli Büyükelçi Sumru Akıncı Noyan’ın Dış işleri ve Birleşmiş Milletler’deki 44 yılında yaşadıklarını anlattığı “Aklımda Kalanlar” kitabı için Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde söyleşi ve imza günü düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün söyleşi ve imza gününde Muğla’nın yetiştirdiği çok önemli bir değer ve kendilerine hep örnek olan bir aile büyüğünün imza gününde olmanın mutluluk ve gurur verici olduğunu söyledi.

Başkan Gürün; “Bugün burada sadece belediye başkanı olarak değil aynı zamanda hep örnek aldığım kuzenimin imza gününde olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sumru, ailemiz için çok önemli bir değerli ve figür. Cumhuriyet’in yüzüncü yılında Atatürk devrimleri ile yetişen Sumru Akıncı Noyan yeni nesle, genç kızlarımıza örnek olacak. Kadın diplomat olarak Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak neler yaptı, nasıl başardı onları anlattığı kitabının imza gününde olmaktan büyük ve mutluluk duyuyorum.” dedi.

Emekli Büyükelçi Sumru Akıncı Noyan da, Dışişleri ve Birleşmiş Milletler’de geçirdiği 44 yılda yaşadıklarını Aklımda Kalanlar kitabında anlatmaya çalıştığını söyledi ve doğduğu şehir Muğla’nın okuma yazma oranı ile Türkiye’nin yüz akı bir şehir olduğunu belirtti. Noyan, Muğla'nın Okuma yazma oranı ile Türkiye’nin yüz akı bir şehir olduğunu belirterek, "Ben 11 yaşında okumaya ağlayarak gittim. Benim annem çok özel bir kadındı. Tüm ailemiz için çok değerliydi. Beni 11 yaşında İzmir’e okumaya gönderdi. Daha sonra alıştım. Siyasal, dış işleri daha sonra Birleşmiş Milletler. UNESCO’da rahmetli Erdal İnönü ile çalıştık. Dış işleri, Birleşmiş Milletler görevleri ile birçok farklı görevde bulundum. Bunların bazılarını bu kitaba sığdırabildim. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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