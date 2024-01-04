Muğlalıların yeni buluşma mekanı oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Menteşe Kent Meydanında bulunan dükkanların neredeyse tamamı açılarak farklı alanlarda hizmet veriyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinde yapımı tamamlanan Menteşe Belediyesi tarafından peyzaj düzenlemeleri, meydan içerisindeki kafe ve dükkânların kiralanması süreci tamamlanan Kent Meydanı Muğlalıların buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 48 Milyon 135 Bin TL yatırımla Muğla’ya kazandırılan tesis, sosyal yaşama önemli bir katkı sunuyor. Farklı özellikteki dükkanlar, yılbaşı gibi özel günlerde çekim merkezi olması ile dikkat çeken meydan vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Ayrıca Kent Meydanı’nın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak açılan 4 katlı, 593 kapasiteli otopark vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Menteşe ilçesinin çekim merkezi olan Kent Meydanı 24 bin 172 metrekare alan üzerine inşa edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi işbirliği Muğlalıların hizmetine sunulan meydanda 3 adet kafe ve 25 dükkân ziyaretçilerini ağırlıyor. 4 katlı, 593 kapasiteli yeraltı otoparkı da şehir içi trafiğindeki araç yoğunluğunu azaltmaya büyük katkı sağlıyor.