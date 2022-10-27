Muğlalı öğrenciler 'Manuş Baba' ile buluştu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. Yılında vatandaşları farklı etkinlikler buluşturan Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için Muğla’ya gelen öğrencilere yönelik Manuş Baba konseri düzenledi.MUĞLA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. Yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları farklı etkinliklerle buluşturuyor.

Cumhuriyet Bayramı haftasında tiyatro, çalıştay, konser, spor turnuvası gibi birçok farklı etkinlikte çok değerli isimleri vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için Muğla’ya gelen öğrenciler için ‘Manuş Baba’ konseri düzenledi.

Kötekli Mahallesi Yoğurtçu Parkında düzenlenen Manuş Baba konserine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavakve binlerce öğrenci katıldı.

Renkli anlara sahne olan konserde Manuş Baba, ‘Bu Havada Gidilmez’, ‘Eteği Belinde’, ‘Dönersen Islık Çal’ gibi sevilen bir çok eserini seslendirdi.

Öğrenciler ile kendilerini buluşturdukları için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Cumhuriyetimizin 1. Yüzyılında ülkemizi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları çok zor şartlarda kurdu. 2. Yüzyılda ise görev siz gençlerimize düşüyor. Sizlerin neler yapacağını çok iyi biliyoruz” dedi.

Bu arada etkinlik kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılında gönüllük esası ile kurduğu Sosyal Gençlik Masası (SOGEM) gönüllüsü öğrenciler de, kendilerine verdiği değer ve hizmetler nedeniyle Başkan Gürün’e çiçekle teşekkür etti.