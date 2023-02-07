Muğlalı ekipler Hatay’da bir aileyi daha sağ çıkardı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 12 şehri etkileyen depremde Muğla Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri Süral ailesi ile birlikte 15 kişiyi enkazların altından sağ çıkardı.HATAY (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve tüm Türkiye’yi yasa boğan depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ülkenin ve dünyanın her yerinden yardım ekipleri deprem bölgesine akın ederken Muğla Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ile mücadeleye destek veriyor.

Büyükşehir itfaiyesi çalışmalar kapsamında 15 kişiyi enkazların altından sağ olarak çıkarırken Süral ailesini yaşama bağladı.

KÜÇÜK ÇOCUK YAKLAŞIK 26 SAAT SONRA ENKAZLARIN ALTINDAN SAĞ ÇIKARILDI

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yardım için yola çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi arama kurtarma ekipleri Hatay Armutlu Mahallesi'ndeki çalışmalarda toplam 8 kişi sağ olarak kurtulurken, Süral ailesi depremden yaklaşık 26 saat sonra enkazların altından çıkarıldı.

3-4 yaşlarındaki Alparslan Süral, anne Yaprak Süral ve baba Fırat Süral enkazların altından sağ olarak kurtulurken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

https://youtu.be/ELJyMAcuus4

Çöken Efe apartmanından yaklaşık 24 saat sonra kurtarılan Hatice Şeren (26) Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ailesinin enkaz altında olduğunu ve onları çıkarmak için yardım etmek istediğini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca Behiye Semerci ve 2 kızı Hediye Semerci ile Nursel Semerci’yi sağ olarak kurtardı.

Enkazların altından son olarak 31 yaşındaki Selen Reyhan’a sağ olarak ulaşıldı.Kurtarılan diğer vatandaşların ise kimlik bilgileri edinilemedi.