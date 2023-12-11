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Muğla’dan İstanbul’a kanalizasyon hattı

YAŞAM 11.12.2023, 14:04
Muğla’dan İstanbul’a kanalizasyon hattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde altyapı eksiklerinin tamamlanması ve kentin doğasının korunması ve kesintisiz su sağlanması amacıyla bugüne kadar bin 806 kilometre içme suyu, 642 kilometre de kanalizasyon hattı yaptı.MUĞLA (İGFA) -  2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’da altyapıya büyük yatırım yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 1806 kilometre içme suyu, 642 kilometre de kanalizasyon hattı çalışmasını tamamladı.

Altyapıya 2 Milyar 58 Milyon TL yatırım yapan, 1 Milyar 877 Milyon TL altyapı yatırımına devam eden Büyükşehir Belediyesi yaptığı bu yatırımlarla il genelinde abonelere iletilen içme suyu miktarını yüzde 106, arıtma tesisi kapasitelerini de yüzde 60 arttırdı ve arıtma tesisi sayısını 27’den 32’ye çıkardı.

YATIRIMLARLA İÇME SUYU KAPASİTESİ YÜZDE 106 ARTTI

Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerine ev sahipliği yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi şehrin altyapısını yenilemeye devam ediyor. Bodrum, Fethiye, Milas, Kavaklıdere, Ula, Marmaris ve Datça ilçelerinde büyük altyapı yatırımlarını hayata geçiren ve projelerine devam eden Büyükşehir Belediyesi içme suyu, kanalizasyon ve modern arıtma tesisleri ile şehrin altyapısını baştan yarattı. Bugüne kadar 1806 kilometre içme suyu hattı (Muğla’dan Ardahan arası mesafe), 642 kilometre kanalizasyon hattı (Muğla-İstanbul arası mesafe) döşeyen Muğla Büyükşehir Belediyesi şehrin içme suyu kapasitesini yüzde 106, arıtma tesisi kapasitesini de yüzde 60 arttırdı. Özellikle alt yapı konusunda büyük yatırıma ihtiyacı olan Bodrum’da yapılan büyük yatırımlarla arıtma kapasitesi yüzde 175, altyapıdan yararlanma oranı da yüzde 46’dan yüzde 91’e çıkarıldı.

Başkan Gürün; “Muğla’mızda vatandaşlarımızı tertemiz, modern ve huzurlu bir şehirde ağırlamanın mutluluğunu, geleceğe güçlü bir şehir bırakmanın da gururunu yaşıyoruz.”
Dünya’nın ve ülkemizin en güzide şehirlerinden, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ile de bir şehirden fazlası olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıya büyük yatırımlar yaptıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün modern altyapısı ile tertemiz, tertemiz üstyapıları ile de örnek bir şehir yarattıklarını belirtti. Başkan Gürün; “Muğla yerleşik nüfusu 1 Milyon özellikle yaz aylarında nüfusu 5 milyonu aşan bir şehir. Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılında devraldığımız altyapıya kendi öz kaynaklarımız ve sağladığımız kredilerle büyük yatırımlar yaptık. Ayrıca geniş yüzölçümü nedeniyle dağınık bir coğrafyaya sahip Muğla’mızda altyapıya diğer şehirlere göre daha fazla yatırım yapmamız gerekiyordu.Bunun yanında yerleşik nüfusumuza göre değil yazlık nüfusumuza göre bu yatırımları hayata geçirdik. Bodrum’dan Fethiye’ye turizmde söz sahibi, dünya markası ilçelerimizin altyapı sorunlarını büyük ölçüde çözdük. Yaz aylarında yaklaşık 5 milyon yerli ve yabancı misafiri ağırlayan Muğla’mızda vatandaşlarımızı tertemiz, modern ve huzurlu bir şehirde ağırlamanın mutluluğunu, geleceğe güçlü bir şehir bırakmanın da gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

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