Muğla’da 'Yörük Türkmen'lerinde coşkulu final

Yörük Türkmen geleneğinin yaşatılması amacıyla bu yıl 13.sü düzenlenen ‘Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği’ Menteşe ilçesine bağlı Düzeyn yaylasında yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen şenlikte, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ‘Yörük Türkmen Beyi’ ilan edildi. MUĞLA (İGFA) - Türk kültürünü yaşatmak, Türk dilini, öz değerlerini, gelenek ve adetlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla 13.’sü düzenlenen ‘Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği’, Menteşe ilçesine bağlı Düzeyn Yaylası’nda yapıldı.

,Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri düzenlenen ve 2 gün süren şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Şenliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Koca, Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Örgütlerinin Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yörük Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Koca, açılışta yaptığı konuşmada, konfederasyonun, ülke genelinde faaliyet gösteren, Yörük Türkmen ve Türk kültürüne hizmet eden dernekler ve federasyonlarca oluşturulduğunu söyledi. Kendilerinin kini, nefreti, ötekileştirmeyi, bölücülüğü, ayrıştırmayı, kutuplaşmayı, kavgayı, öfkeyi, ahlaksızlığı ve riyakarlığı reddeden bir yapı olduklarını anlatan Koca, sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, kardeşliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı ve adaleti tüm kavramların en güzelini, en iyisini savunan demokratik kitle örgütü olduklarını söyledi.

Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan ise Suriye, Irak, İran, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan ile Anadolu'nun dört bir yanından Yörük Türkmen derneği temsilcilerinin etkinliğe katıldığını belirtti.

BAŞKAN GÜRÜN “YÖRÜK TÜRKMEN BEYİ” İLAN EDİLDİ

Yörüklere özgü kültür öğelerinin tanıtılması ve yaşatılması için Düzeyn Yaylasında düzenlenen Yörük Türkmen Şenliğinde birçok etkinlik organize edildi. Yörük Türkmen Şenliği’nin ilk gününde ‘Yörükler ve Türk Dünyası Paneli’ ile başlayan program, zerde yapımı ve dağıtımı ile devam etti.Ardından kız çıkarma, şeker parlama, kına yakma,Arasta'ya oğlan evine atla gelin götürülmesi etkinliklerinin ardından Düzeyn Yaylası'na çıkılarak yörük ateşi yakıldı.

Şenliğin ikinci gününde ise şenlik alanında Yörüklere özgü kıl çadırlar kurulurken, çadırlarda yayık ayran ikramı yapıldı. Ayrıca Yörüklere özgü kültür öğelerinin yer aldığı birçok stant açıldı, yöresel oyunlar oynandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte yöresel sanatçılar konserler verirken, halk oyunları gösterileri de yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türk Boyları Konfederasyonu tarafından ‘Yörük Türkmen Beyi’ ilan edildi. Başkan Gürün’e Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Koca tarafından Türkmen kılıcı hediye edildi.