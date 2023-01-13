Muğla’da hasta naklinin yüzde 80’ini Büyükşehir yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında il genelinde yaklaşık 11 bin hasta naklinin 8 bin 863’ünü gerçekleştirerek nakillerin yüzde 80’ini karşıladı.MUĞLA (İGFA) - Sağlık alanında Muğla’ya birçok yenilik kazandıran ve vatandaşların yanında olmaya devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle Hasta Nakil hizmetiyle vatandaşların evlerinden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından evlerine naklini gerçekleştiren ekipler, Muğla’da yapılan 11 bin naklin 8863’ünü gerçekleştirdi.

2014 YILINDAN BUGÜNE KADAR 55 BİN 581 NAKİL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi hasta nakil ambulansı hizmeti ile yaşlı, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşların evden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından eve nakillerini sağlıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından2022 yılında 8 Bin 863, hizmete başladığı günden itibaren bugüne kadar ise14 bin 425 kişiye 55 bin 581 defa hasta nakilhizmeti verildi.