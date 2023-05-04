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Muğla Yatağan'da yüzme havuzu ve sosyal tesise açılış

YAŞAM 04.05.2023, 13:33
Muğla Yatağan'da yüzme havuzu ve sosyal tesise açılış

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Yatağan’da yapımını tamamladıkları Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisinin açılışını yaptı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan’da tamamlanan ve özellikleri ile su sporu müsabakalarına ev sahipliği yapabilecek olan yüzme havuzu ve sosyal tesisinin açılışı yapıldı.

Yatağan eski Belediye Başkanı merhum Hasan Haşmet Işık’ın isminin verildiği tesisin açılışını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yaptı. Açılışı Gürün’ün yanı sıra Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, CHP Muğla Milletvekili adayları Cumhur Uzun, Süreyya Öneş Derici ve Selçuk Özdağ, Millet ittifakı yöneticileri, Akyol Mahalle Muhtarı İsmail Topal ve vatandaşlar katıldı.

TESİSTE SU SPORLARININ YANI SIRA OKÇULUK, FİTNESS VE PİLATES GİBİ FARKLI SPORLARDA YAPILABİLECEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin önemli sosyal tesis ve spor yatırımlarından biri olan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu Sosyal Tesisleri toplam 3741 metrekareden oluşuyor. Tesisin içerisinde iki havuz, soyunma, ilk yardım, antrenör, tesis amiri, hakem odaları, kafeterya, toplantı, seminer, fitness, pilates salonları bulunuyor. Su topu müsabakalarına ve antrenmanlarına ev sahipliği yapabilecek özellikteki tesiste iki yüzme havuzu bulunuyor. Bu havuzlardan büyük olanı 25 metre eninde, 33 metre boyunda olup derinliği 2.10 metre olarak inşa edildi. 10 kulvardan oluşan yüzme havuzu ayrıca 250 kişilik teleskobik tribüne sahip. Bir diğer havuz ise 6 metre en 17 metre uzunluğa sahip. Bunun yanı sıra tesiste büyük başarılar elde edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk sporcuları içinde gerekli altyapı oluşturularak burada okçuluk eğitimi verilmesi sağlanacak.

Mahallelerine yapılan bu tesisin gençler için çok önemli olduğunu söyleyen Akyol Mahallesi muhtarı İsmail Topal proje nedeniyle Başkan Dr. Osman Gürün’e teşekkür ederim dedi.

Yatağan’da hayata geçirdikleri yüzme havuzu yatırımının gençler ve çocuklara yönelik çok önemli bir proje olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, burada çocukların sosyalleşebileceği ve takım olma kültürünü öğrenerek birlik olabileceği bir yapı oluşturmaya çalıştıklarına vurgu yaptı. Gürün, “Hasan Haşmet Işık kardeşimin eşi ve çocukları buradalar. Bu tesisi açarken beni manevi duygular etkiliyor. Haşmet Başkanım Yatağan’a mutlaka yüzme havuzu yapalım başkan demişti. Onun vasiyetini yerine getirmiş olduk. Tüm Muğla genelinden sporcularımız burada etkinliklere katılacaklar. Birlikte paylaşımda bulunacak ve dostluklar kuracaklar. Sporun birleştirici özelliğini kullanacağız. Spor disipliniyle ve ahlakıyla takım olma, birlikte başarı kazanmanın güzelliğini tadacaklar. Spor sadece spor değildir çok büyük bir eğitim ve kişisel gelişim aracıdır. Biz de bu bilinçle projelerimizi hayata geçiriyoruz” dedi.  

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak amatör sporcular için önemli yatırımlar yaptıklarına ve destek sağladıklarına vurgu yapan Başkan Gürün, “Biz amatör sporlara önem vermeye ve bu alanlarda gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 1925 evladımız Muğla Büyükşehir Belediyesi spor kulübünde spor yapıyor ve 15 Milli sporcumuz bulunuyor. Tüm bu sporcularımız çeşitli turnuvalarda büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Buradan sadece Yatağan değil tüm Muğla’dan sporcularımız yararlanacak. Sporun birleştirici özelliğini kullanacak tesisimizde çocuklarımız sosyal yaşama daha fazla dâhil olacaklar ve takım olma duygusunu öğreneceğiz” dedi.

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