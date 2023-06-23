Son Dakika

Muğla'ya 'Yaşlı Bakım Evi' temeli atıldı

YAŞAM 23.06.2023, 15:19
Muğla'ya 'Yaşlı Bakım Evi' temeli atıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İZAN Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat Anonim Şirketi tarafından yapımına başlanan Yaşlı Bakımevinin temel atma töreni yapıldı. Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 115 Milyon TL’ye mal olacak olan Yaşlı Bakımevi ile çok önemli bir sosyal projeyi daha hayata geçirdiklerini söyledi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İZAN Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat Anonim Şirketi tarafından yapımına başlanan Hasan Özcan Huzurevi projesinin temel atma töreni yapıldı.

Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün yanı sıra, CHP Parti Meclis Üyesi Gökhan Zeybek, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Sayar Özcan, Cumhur Uzun, Süreyya Öneş Derici, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

115 MİLYON TL’YE MAL OLACAK HUZUREVİNDE 100 YATAK KAPASİTESİ BULUNACAK

Arazisi Muğla Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Menteşe İlçesi Karabağlar Bölgesinde yapımına başlanan huzurevi 4 bin 586 m² inşaat alanına sahip. İnşaatı İZAN Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat Anonim Şirketitarafından 3 katlı olarak planlanan huzurevinde 100 yatak kapasite bulunurken, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması yönelik bölümler yer alacak. Bu kapsamda Bodrum, zemin, 1. 2. ve 3. kattan oluşan yapının; bodrum katında; Toplantı salonu , mutfak, çamaşırhane, emanet odası, sığınak ve teshin merkezi,    zemin katta; yemek salonu, doktor kliniği, hemşire, diş kliniği, psikolg, fizyoterapi, revir, kuaför, diyetisyen ve idari birimler,tüm katlarda da yaşam odaları, mescit ve kütüphane yer alıyor. Projenin 55 Milyon TL’lik kısmı Muğla Büyükşehir Belediyesi, 60 Milyon TL’lik kısmı İZAN tarafından karşılanırken huzurevinin işletmesi de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.

Temel atma töreninde konuşan CHP Parti Meclis Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, “Değerli başkanımızın sosyal belediyecilik anlamında yaptığı birçok proje açılışı ve temel atma törenine davet edilmiştim. Bugün buradayım ve bu nedenle son derece mutluyum. Sosyal projlerin önemini bilen ve bu yönüyle vatandaşlarımızın yanında yer alan yerel yönetimlerimize tebriklerimi iletiyorum. Bu hizmetin tüm Muğla’ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Temel atma töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, sağlık ve soyal alanda birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Gürün, “Kısa Mola, Evde Bakım, Kırsaldaki Çınarlar, Halk Kart, Hasta Nakil, Engelli Nakil, Engelsiz Plaj, Aile ve Kadın Danışma Merkezleri  gibi birçok sosyal projeyi hayata geçirdik. Burada yaşılarımız için çok önemli bir projeyi Hasan ve İzzet Özcan kardeşler ile birlikte hizmete sunuyoruz. Bu nedenle çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki süreçte de çok önem verdiğimiz sağlık ve sosyal projelere ara vermeden devam edecek yeni hizmetleri vatandaşlaımıza sunacağız” dedi.

BAŞKAN GÜRÜN, “SAĞLIK, SPOR VE SOSYAL HİZMETLER YEREL YÖNETİMLERE BIRAKLIMALI”

Gürün, sağlık, spor ve sosyal hizmetlerin yerel yönetimlere devredilmesi gerektiğini vurgularken, “Türkiye çok büyük coğrafyaya sahip bir ülke. Bu nedenle hizmetlerin daha hızlı ve kolay olarak yapılabilmesi adına yerelleşme adımlarının atılması gerektiğine inanıyorum. Burada yapılacak birçok proje için gözler Ankara’da oluyor. Buda yönetim olarak hantal bir yapı oluşturuyor. Yerel yönetimler o bölgenin yapısı ve ihtiyaçları doğrultusunda spor, sağlık ve sosyal açıdan daha iyi hizmet verecektir. Merkezi hükümet, buradaki spor branşlarınaveya hangi bölgede ne gibi etkinlerin yapılması gerektiğini bilemeyebilir. Bunu yerel yönetimler daha iyi tespit edebilir. AyrıcaHastanelerin yönetiminin deyerel yönetimlerde olması gerekiyor. Kaynak ve imkan verilirse yerel daha iyi yönetebilir. Muğla, kendi kaynağının ve yönetiminin kararını verebilmelidir. Umarım bunlar kısa sürede hayata geçer” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25