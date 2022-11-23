Muğla Uluslararası Biyosidal Kongresi’nde

Muğla Büyükşehir Belediyesi 17-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 6.Uluslararası Biyosidal Kongresi’ne katıldı.MUĞLA (İGFA) -13 ilçesi, 569 mahallesi olan Muğla’da 210 personel 54 araç, bilimsel yöntemlerle vektörle mücadele çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi bu alandaki tecrübelerini paylaşmak için 6.Uluslararası Biyosidal Kongresi’ne davet edildi.

Bakanlık, akademisyenler, yerel yönetimler ve özel sektörden birçok temsilcinin katıldığı kongrede Büyükşehir Belediyesi’ni Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı temsil etti.

6.Uluslararası Biyosidal Kongresi’nde Muğla’da yapılan Entegre Vektör Mücadelesi’ndeizlenen teknik yollar, üniversiteler ile işbirliği içerisinde yürütülen “Sivrisineklerde Tür Tayini”, “Larvasitlerde Etkili Doz ve Etkinlik Sürelerinin Belirlenmesi”, “Larvasitlere Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi” gibi bilimsel çalışmalar ve bu çalışmaların kitaplaştırılması, kullanılan biyosidal ürünlerin hassasiyetle seçilmesi ve kullanımlarının takibi, personel eğitimi ve takibi, araçların ve kullanılan yakıt miktarlarının takibi gibi konularda Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları katılımcılara anlatıldı. Ayrıca kültürel mücadele kapsamında afiş-broşürler, birebir vatandaşların ziyaret edilmesi, bilgilendirme stantları kurulması konularına da değinilerek sivrisineklerle mücadele konusunda vatandaşlara da büyük görev düştüğü vurgusu yapıldı.