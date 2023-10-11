Muğla tarımı Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Çalıştayı’nda anlatıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’na katıldı.MUĞLA (İGFA) -30 Büyükşehir belediyesinin ve birçok ülkenin yerel yönetimlerinin katılımıyla bu yıl Balıkesir’de düzenlenen Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni Tarımsal Daire Başkanı Buket Kallem temsil etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallemçalıştayda yaptığı sunumda Muğla Toprak verimlilik haritası, Yerel Tohum Merkezi ve Türkiye geneline yerel tohum dağıtımı, Tarımsal Amaçlı Toprak Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı, Tohum Test Laboratuvarı, Tıbbi Aromatik Bitki Laboratuvarı, Kriyoprezervasyon Laboratuvarı, Duyusal Analiz Laboratuvarı, Distilasyon Tesisi, Koku Vadisi Projesi, Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi gibi projeleri katılımcılara anlattı. Muğla’nın verimli toprakları ile tarım kenti olduğunu anlatan Buket KallemBüyükşehir Belediyesi olarak tarımda katma değeri yüksek ürünler elde etmek, üreten köylünün emeğinin karşılığını alması, toprağını satmaması için geleneksel yöntemler yerine toprağın analiz edildiği, yerel tohumların test edildiği bilimsel tekniklerle üreticilere destek olduklarını belirtti.

Ayrıca Muğla Ticaret Borsası işbirliği ile kurulum işlemlerinin devam ettiği Gıda Analiz Laboratuvarından da bahseden Buket Kallem gıda ürünlerinde katkı, kalıntı, tağşiş ve kalite kapsamında analiz yapacak bir laboratuvarın Yerel Yönetimler bünyesinde tek olduğunun da altını çizdi.