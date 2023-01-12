Muğla öfkeyi kontrol altına alacak!

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçe ve 28 mahallede tüm vatandaşların katılım sağlayabileceği stres ve öfke kontrol eğitimi düzenliyor.MUĞLA (İGFA) - Vatandaşların sağlığı, mutluluğu ve huzuru için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi toplumsal yaşamdaki en önemli konulardan biri olan öfke ve stres kontrolü ile ilgili eğitim düzenliyor.

Muğla genelinde 13 ilçe merkezi ve 28 mahallede düzenlenecekler eğitime tüm vatandaşlar katılabilecek.

Herhangi bir başvuru gerektirmeyecek eğitimlerin ne zaman nerede yapılacağı Muğla Büyükşehir Belediyesi sayfalarından ve kısa mesajla vatandaşlara iletilecek.

Stres ve öfke kontrolü eğitimlerinin ilki 20 Ocak Cuma günü Ortaca merkezde Ticaret Odası salonunda 10.00-12.00 saatleri arasında düzenlenecek.