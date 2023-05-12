Muğla'nın yangın savaşçıları sezona hazır

Önceki yıl, tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşayan Marmaris’te; Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangınlarıyla mücadelede görev alan arazöz ve yangın söndürme ekiplerinin 2023 yılı iş başı eğitimleri, bilgilendirmenin yanı sıra bu kez uygulamalı tatbikatla tamamlandı.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Muğla yangın savaşçıları sezon öncesi uygulamalı eğitim aldı.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Hisarönü Şefliği Asparan Mevkii’nde yapılan bilgilendirme ve tatbikatlı işbaşı eğitiminde; Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut ile birlikte Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, Marmaris İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yönetim birimi tam kadro hazır bulundu. Eğitime bölgede bulunan orman gönüllüleri de katıldı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü mühendisleri ve Yangın Uzmanları Hasan Altınbağ, Mehmet Oruç ve İlker Yaslan tarafından ekiplere iş başı eğitimi verildi.

Ayrıca İş Güvenliği uzmanları tarafından iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi. Eğitim sonunda arazöz ekipleri arasında en hızlı hortum serme ve suyu ilk hortum ucuna verme yarışması yapıldı. Ekipler 300 metre hortumu en hızlı şekilde serip ve arazözden hortum ucuna ilk suyu veren ekip olmak için kıyasıya yarıştı. Dereceye giren ekipler ödüllendirildi. Eğitim sonunda yapılan tatbikata hava unsuru olarak yangın söndürme helikopteri de eşlik etti.

Eğitim sonrasında Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, 2023 yılı iş başı eğitimlerini Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan eğitimle tamamladıklarını belirterek, "12 Orman İşletme Müdürlüğünde yangın söndürme işçisi ve arazöz operatörleri, orman muhafaza memurları ve teknik elemanlar olmak üzere toplam bin 550 personeline eğitim verdik. 2023 yılı yangın sezonu döneminde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görev yapacak hava ve kara gücümüz şuan itibarıyla bin 550 personel, 133 ilk müdahale aracı, 134 arazöz ve su tankeri, 14 dozer, 14 greyder kara gücü olarak, 12 yangın söndürme ve 1 idari olmak üzere 13 helikopter, 3 amfibik, 2 antonov tanker ve 2 airtractor olmak üzere 7 uçak ve 1 İHA olmak üzere 21 hava aracı da hava gücü olarak görev yapacak" diye konuştu. https://youtu.be/YZ8h2y3xAW8