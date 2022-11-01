Muğla'nın 'Kültür Tırı' hizmet için yollarda

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Hizmet Tırı etkinlik, konser ve festivalleri vatandaşların ayağına götürmeye devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - 2016 yılında Muğla yollarına çıkan Büyükşehir Belediyesi Kültür Hizmet Tırı mobil sahnesi ile farklı etkinlikleri Muğlalılarla buluşturuyor.

Araç konser, etkinlik, festivaller için sahne kurulumuna gerek kalmadan mobil sahneye dönüşüyor.

Birçok farklı etkinlik için kullanılabilen tırın 72 metrekare kullanım alanı bulunuyor.

2016 yılında katılan Kültür Hizmet Tırı ile etkinlikleri vatandaşların ayağına götüren Büyükşehir Belediyesi Kültür Hizmet Tırı en son Kötekli’de Üniversiteye Hoş geldin Manuş Baba konseri, 22. Uluslararası Hava Oyunları Festivali’nde sahne olarak kullanıldı.