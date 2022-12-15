Muğla'nın Kültür Evleri’ne 116 bin ziyaret

Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Osman Hamdi Bey, Bozüyük Kültür Evi ve Belen Kahvesi yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaya devam ediyor. Bugüne kadar iki kültür evi ve kahveyi 116 bin kişi ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kültür evleri ve Belen Kahvesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen, turizm, tarım ve kültür kenti olan Muğla’da,Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen ve restorasyonları yapılan kültür evleri yerli ve yabancı turistlerin ilgilisini çekiyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye´nin ilk müzecisi olan Arkeolog ve Ressam Osman Hamdi Bey´in Yatağan İlçesi'ne bağlı Turgut Mahallesi’nde kaldığı ev, Yatağan ilçesinde restorasyonu tamamlanarak hizmete açıldı ve yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Bunun yanı sıra Bozüyük Kültür Evi ve Büyükşehir kuruluşu MELSA’ya bağlı Ormancı Türküsünde adı geçen ve türküye konu olan olayın geçtiği Çaybükü Mahallesi’nde bulunan Belen Kahvesi yoğun ilgi gören yerlerin başında geliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Osman Hamdi Bey, Bozüyük Kültür Evi ve Belen Kahvesi’nibu güne kadar 116 bin kişi ziyaret etti.