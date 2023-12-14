Muğla'nın 'Kültür Evleri'ne ziyaretçi akını

Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Osman Hamdi Bey, Bozüyük Kültür Evi ve Belen Kahvesi yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaya devam ediyor. Kültür evleri 2023 yılında 50 bin 783 kişiyi ağırlarken kültür evlerinin açıldığı günden bu güne 166 bin 783 kişi ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kültür evleri ve Belen Kahvesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen, turizm, tarım ve kültür kenti olan Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan kültür evleri yerli ve yabancı turistlerin ilgilisini çekiyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye´nin ilk müzecisi olan Arkeolog ve Ressam Osman Hamdi Bey´in Yatağan İlçesi'ne bağlı Turgut Mahallesi’nde kaldığı ev, Yatağan ilçesinde restorasyonu tamamlanarak geçtiğimiz yıllarda hizmete açıldı.

1 Ocak 2023 tarihinden bu güne kadar Osman Hamdi Bey Kültür Evine 2 bin 282 kişi ziyarette bulundu. Bozüyük Kültür Evine 2023 yılında 7 bin 21 kişi ziyaret ederken, Ormancı Türküsünde adı geçen ve türküye konu olan olayın geçtiği Çaybükü Mahallesi’nde bulunan Belen Kahvesine 41 bin 480 kişi ziyarette bulundu. Büyükşehir Belediyesinin kültür evlerine 2023 yılında toplamda 50 bin 783 kişi ziyaret gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Osman Hamdi Bey, Bozüyük Kültür Evi ve Belen Kahvesi’ni bu güne kadar 166 bin 783 kişi ziyaret etti.