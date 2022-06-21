Muğla'nın geleneksel dokumalarına kadın eli

GEKA’nın Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında desteklediği, Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin yürüttüğü "Geleneksel Muğla Dokumaları Envanteri Hazırlanması ve Günümüz Kullanımına Uygun Dokuma Yapılması" projesi ile Muğla’nın geleneksel dokumaları yaşatılmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - "Geleneksel Muğla Dokumaları Envanteri Hazırlanması ve Günümüz Kullanımına Uygun Dokuma Yapılması"projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini Aydın, Denizli ve Muğla’da yürüten GEKA’nın “Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı”kapsamında destek aldı.

Proje kapsamında dokumacılık konusunda verilen danışmanlık ve eğitim hizmetiyle Muğla’nın geleneksel dokumacılık ürünlerini gelecek nesillere taşıyacak yetişmiş kadın işgücü oluşturuldu.

Kooperatif ortaklarının yanı sıra, kooperatife ortak olmayan ancak Muğla Dokumalarını öğrenmek isteyen kadınların da katıldığı eğitim ve danışmanlık hizmeti; Muğla Dokumaları için uygun ip, model, desen oluşturma, dokuma tekniklerini ve geleneksel ürünlerin günümüz kullanımına dönüştürülmesine yönelik üretimin yapılması konularını kapsadı. Bunun yanında dokuma örneklerinin günümüz kullanımına uyarlanması, yurt dışı pazarlama olanakları ve marka uygulamaları da danışmanlık hizmeti kapsamında verildi. Tezgahlarda verilen uygulamalı eğitimlerde şal, fular, peştamal, peşkir, kumaş ve perde üretildi.

Kooperatifin 7 ortağıyla birlikte eğitim alan kadınlardan 4’ü şu anda parça başı çalışarak aile ve ilçe ekonomisine katkıda bulunmaya başladılar. Önümüzdeki yıllarda bu sayı artırılarak kalıcı istihdama yönelik adımlar da atılacak.

Proje kapsamında; Muğla'nın kaybolmaya yüz tutmuş önemli değerleri olan Yeşilüzümlü Dastar Bezi, Yeşilyurt Pisi Bürümcük Dokumaları ile özellikle antik çağlarda kullanıldığı söylenen ve yakın zamana kadar evlerde üretilen Tarihi Bodrum Bezi envanteri hazırlanarak kayıt altına alındı ve böylece gelecek nesillere aktarılmasının önü açıldı.

Özel tasarım ve dokumalarıyla Bodrum'a gelen yerli ve yabancı turistler için de cazip hale getirilen Muğla'ya özgü dokumaları turistler yerinden satın alabilecekler. Dokuma Atölyesi’ne gelen turistler isterlerse Atölye’de dokuma denemeleri de yapabilecekler.

Projenin en kısa zamanda Muğla ve Bodrum'a özgü, kültürel değeri olan Muğla dokumalarının Bodrum'dan Türkiye'ye ve dünyaya ulaşması hedefleniyor.