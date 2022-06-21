Son Dakika

Muğla'nın geleneksel dokumalarına kadın eli

YAŞAM 21.06.2022, 13:32
Muğla'nın geleneksel dokumalarına kadın eli

GEKA’nın Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında desteklediği, Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin yürüttüğü "Geleneksel Muğla Dokumaları Envanteri Hazırlanması ve Günümüz Kullanımına Uygun Dokuma Yapılması" projesi ile Muğla’nın geleneksel dokumaları yaşatılmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - "Geleneksel Muğla Dokumaları Envanteri Hazırlanması ve Günümüz Kullanımına Uygun Dokuma Yapılması"projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini Aydın, Denizli ve Muğla’da yürüten GEKA’nın “Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı”kapsamında destek aldı.

Proje kapsamında dokumacılık konusunda verilen danışmanlık ve eğitim hizmetiyle Muğla’nın geleneksel dokumacılık ürünlerini gelecek nesillere taşıyacak yetişmiş kadın işgücü oluşturuldu.

Kooperatif ortaklarının yanı sıra, kooperatife ortak olmayan ancak Muğla Dokumalarını öğrenmek isteyen kadınların da katıldığı eğitim ve danışmanlık hizmeti; Muğla Dokumaları için uygun ip, model, desen oluşturma, dokuma tekniklerini ve geleneksel ürünlerin günümüz kullanımına dönüştürülmesine yönelik üretimin yapılması konularını kapsadı. Bunun yanında dokuma örneklerinin günümüz kullanımına uyarlanması, yurt dışı pazarlama olanakları ve marka uygulamaları da danışmanlık hizmeti kapsamında verildi. Tezgahlarda verilen uygulamalı eğitimlerde şal, fular, peştamal, peşkir, kumaş ve perde üretildi.

Kooperatifin 7 ortağıyla birlikte eğitim alan kadınlardan 4’ü şu anda parça başı çalışarak aile ve ilçe ekonomisine katkıda bulunmaya başladılar. Önümüzdeki yıllarda bu sayı artırılarak kalıcı istihdama yönelik adımlar da atılacak.

Proje kapsamında; Muğla'nın kaybolmaya yüz tutmuş önemli değerleri olan Yeşilüzümlü Dastar Bezi, Yeşilyurt Pisi Bürümcük Dokumaları ile özellikle antik çağlarda kullanıldığı söylenen ve yakın zamana kadar evlerde üretilen Tarihi Bodrum Bezi envanteri hazırlanarak kayıt altına alındı ve böylece gelecek nesillere aktarılmasının önü açıldı.

Özel tasarım ve dokumalarıyla Bodrum'a gelen yerli ve yabancı turistler için de cazip hale getirilen Muğla'ya özgü dokumaları turistler yerinden satın alabilecekler. Dokuma Atölyesi’ne gelen turistler isterlerse Atölye’de dokuma denemeleri de yapabilecekler.

Projenin en kısa zamanda Muğla ve Bodrum'a özgü, kültürel değeri olan Muğla dokumalarının Bodrum'dan Türkiye'ye ve dünyaya ulaşması hedefleniyor.

Yorumlar (0)
23
açık
Namaz Vakti 21 Haziran 2022
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:11
İkindi 17:11
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31