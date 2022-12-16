 Muğla nakil hizmetiyle engellilerin yanında

Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli Nakil Hizmeti ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla il sınırları içinde yaşayan engelli vatandaşların evlerinden sağlık kurumu ve kuruluşlarına, kamu kurumu ve kuruluşlarına, banka, noter, tamirat hizmetleri veren kuruluşlarave sosyal aktiveleri için gerekli olan yerlere nakli Büyükşehir Belediyesi Engelli Nakil Hizmeti ile sağlanıyor.

6 araçla verilen Engelli Nakil hizmeti 2022 yılında 2 bin 883 defa bugüne kadar ise 21 bin 652 kez hizmet verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli Nakil hizmeti ile haftanın bir günü de engelli bireyleri üniversite ortamını görmeleri, üniversite içerisindeki kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerine katılmaları için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesine götürüyor.

Engelli Nakil aracı ile evlerinden alınarak üniversite yerleşkesine getirilen engelli bireyleretkinlikler sonrası tekrar evlerine bırakılıyor.