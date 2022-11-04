Muğla Milas'ta 'zeytinyağlı yemekler' yarışacak

‘Milas’ta Hasat Zamanı’ sloganıyla yola çıkan 8. Milas Zeytin Hasat Şenliği, Mahalleler Arası Yemek Yarışması’na ev sahipliği yapacak. Şenlik kapsamında düzenlenecek yarışmada yemek yapmaya gönül vermiş herkesin bir araya gelmesi ve Milas’ın zeytinyağlı tatlarının geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi’nin oda ve kurumların desteğiyle gerçekleştireceği 8. Milas Zeytin Hasat Şenliği’nin ikinci günü olan 13 Kasım Pazar günü 15.30-16.30 saatleri arasında Atapark Meydanı’nda Mahalleler Arası Yemek Yarışması düzenlenecek.

Yarışmaya ekip halinde katılacak mahalle temsilcileri, en az dört çeşit zeytinyağlı yöresel yemeği evde yaparak korunaklı kaplarda yarışma alanına getirecekler. Yarışmacılar, evlerinde pişirdiği zeytinyağlı yemekleri sunum için hazırladıkları masalarda jüri üyelerinin beğenisine sunacaklar.

Yeşim Salkım, Nagihan Karadere, Seda Ocak, Kayra Şenocak, Erhan Yazıcıoğlu, Selin Çıtak, Sema Aydemir, Elif Güvendik, Oğuz Özyaral, Cüneyt Kırşan, Adnan Şentürk, Sevil Aslan Erol, Necibe Öztürk, Haşim Demirtaş ve Vahe Kılıçarslan’ın jüride yer alacağı yemek yarışmasına katılan yarışmacılar mahalleleri adına tüm mutfak hünerlerini sergileyecekler.