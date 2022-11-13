Muğla Milas'ta Zeynep Casalini rüzgarı

Muğla'da bu yıl 8.’si düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği’nin 1. Gün etkinlikleri, Zeynep Casalini konseri ile sona erdi. Hep bir ağızdan Casalini ile sevilen şarkıları seslendiren Milaslılar, şenlik coşkusunu doyasıya yaşadı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi ile çeşitli oda ve STK’ların işbirliğiyle düzenlenen 8. Milas Zeytin Hasat Şenliği kapsamında Milas, sabah saatlerinden itibaren çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Dün yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen Kortej Yürüyüşü ile başlayan 8. Milas Zeytin Hasat Şenliği’nin ilk gün etkinlikleri, Zeynep Casalini konseri ile sona erdi.

Zeynep Casali’nin birbirinden özel şarkılarına çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce vatandaş eşlik etti. Casalini, samimiyet dolu sohbetiyle vatandaşların gönlünde taht kurarken, günün sonunda dinleyicileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konsere; Milas Kaymakamı M. Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi Başkanı Kamil Gül ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

8. Zeytin Hasat Şenliği programı kapsamında 13 Kasım Pazar günü gün boyu gerçekleştirilecek etkinliklerin ardından Ferhat Göçer konseri düzenlenecek.