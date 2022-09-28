Muğla Milas'ta şehidin ismi Sağlık Evi'nde yaşatılacak

3 Nisan 1985’te Siirt’te kaymakam ve sağlık ekiplerinin bir köyde yaptığı sağlık taramasının ardından düzenlenen hain saldırıda şehit olan Polis Memuru Mehmet İşler’in adını yaşatacak olan sağlık evi için Muğla'nın Milas ilçesinde temel atma töreni düzenlendi.MUĞLA (İGFA) - Milas’ın Hacıilyas Mahallesi Güveçdede Caddesi’ndeki pazar yerinin yanında Şehit Polis Memuru Mehmet İşler anısına eşi Semiha İşler’in desteği, Milas Belediyesi’nin arsa tahsisi ile yapılacak olan sağlık evi için temel atma töreni düzenlendi.

Güveçdede Caddesi’nde düzenlenen temel atma törenine Milas Kaymakamı M. Ünver Böke, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ve Burak Erbay, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, Şehit Eşi Semiha İşler’in yanı sıra kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, muhtarlar, STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve belediye birim müdürleri vatandaşlar katıldı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sağlık hizmetinin önemini herkesin bildiğine dikkati çekerek, "Burada şehidimizin ismi yaşatılacak. Bunun için çok gururlu ve mutluyuz. Semiha ablamızın eşinin ismini yaşatmak konusundaki ısrarı uzun zamandır devam ediyor, bizi de bu anlamda motive ediyor. Biz de şehitlerimize ve gazilerimize karşı büyük bir vefa ve inanmışlık duygusu içerisindeyiz. Bu yüzden Semiha ablamızın talebini geri çevirmedik" dedi.

Projeyle ilgili teknik bilgileri de paylaşan Başkan Tokat, 600 metrekarelik alanda 4 katlı olacak şekilde inşa edilecek olan sağlık evinin 13 Mayıs 2023’te teslim alınacağını kaydetti.

Projeye göre; bina içerisinde 3 adet doktor odası, acil müdahale odası, laboratuar, aşı odası, gebe izlem ve aile planlaması odası, emzirme odası, aşılama ve bebek izleme odası, 2 adet hemşire odası 1 adet toplantı odası olmak üzere 12 oda olacak. Hayırsever Semiha İşler’in ekonomik desteği, Milas Belediyesi’nin arsa tahsisi ile yapılacak olan sağlık evi, başta Hacıilyas Mahallesi sakinleri olmak üzere tüm Milas halkına hizmet verecek.