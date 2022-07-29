Muğla Milas'ta okul öncesi kurslar devam ediyor

Muğla Milas Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte kurslarına ve eğitimlerine başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen kurslarda yüzlerce öğrenci eğitim alıyor. Eğitimlerde, görsel sanatlar, almanca, İngilizce, türk dili ve edebiyatı, sosyal bilgiler, tiyatro, yaratıcı drama, müzik gibi birçok alanda kurs veriliyor.

Gerçekleştirilen kurslarla ilgili konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, okulların kapanmasıyla birlikte kursların başladığını belirterek, yüzlerce öğrencinin bu kurslardan faydalandığını, ilerleyen süreçte de bu kurslara devam edeceklerini söyledi.