Muğla Milas'ta nar buluşması gerçekleşti

Milas Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde gerçekleşen Nar Buluşması Güllük’te gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Kadın Odaklı Şiddete Karşı İletişim Projesi olan Nar Projesi Milas’ta hayata geçti. İzmir, Manisa ve Muğla odaklı sürdürülen proje kapsamında medyadaki şiddet dilinin dönüştürülmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması ve şiddete karşı farkındalık yaratmak amaçlanıyor.

Bu kapsamda Nar Projesi’nin Milas’taki ilk buluşması Güllük Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Güllüklü vatandaşların katılım sağladığı buluşmada konuşmacı olarak, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı Huriye Serter, Avukat Birgül Değirmenci, Psikolog Nermin Üstüntaş yer aldı. Ayrıca gerçekleştirilen etkinliğe, CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Halil Mutlu, CHP Kadın Kolları Yönetimi, Güllük Mahalle Muhtarı Ali Polat ve Güllüklüler katılım sağladı.

Gerçekleştirilen buluşmada konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kadına yönelik şiddetin son bulması adına yoğun çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Tokat, “Kadına yönelik şiddet maalesef günden güne artarak devam ediyor. Biz de Milas Belediyesi olarak kadınlara yönelik birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Sevgi Evi projemizi, Kadın Sığınma Evi projemizi hayata en kısa sürede geçireceğiz.” dedi.

Milas Belediyesi olarak kadın istihdamını da önemsediklerini sözlerine ekleyen Başkan Tokat, “Kadın Danışma Merkezimizde 18 yaş altı çocuklara ve tüm kadınlara ücretsiz sosyal, hukuki ve psikolojik destek sağlıyoruz. Aynı zamanda biz kadın istihdamını da önceleyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemiz bünyesinde yaptığımız yeni işe alımlarda kadınların istihdamını önceledik ve bu noktada hareket ettik. Milas Belediyesi’nin tarihinde bir ilk olarak kadın kamyon şoförümüz belediyemiz bünyesinde çalışmaya başladı.” ifadelerini kullandı.

Sırasıyla diğer konuşmacıların da sunumlarını tamamlamasının ardından Güllük esnafı ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyarette “Mahallemizi Şiddete Kapattık” yazılı stickerlar dükkanların ve işletmelerin camlarına yapıştırıldı.