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Muğla Milas'ta muhtar eşleri buluştu

YAŞAM 02.05.2023, 15:38
Muğla Milas'ta muhtar eşleri buluştu

Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen organizasyonla, ilçe genelinde görev yapan muhtarların eşleri bir araya geldi. Toplantıda; kadın hakları ve ihbar yükümlülüğü hakkında yapılan bilgilendirmelerin ardından Milas Belediyesi'nin aile ve çocuk alanında yürüttüğü hizmetler anlatıldı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediye Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Milas Belediye Başkan Vekili Cemil Zeybek, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Güllüzar Aktaş, Muhtarlık İşleri Müdürü Güray Emiroğlu ve mahalle muhtarlarının eşleri katıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Güllüzar Aktaş’ın “Hoş Geldiniz” diyerek muhtar eşlerini karşılamasının ardından konuşma yapan Başkan Vekili Zeybek; “Kadın gözüyle sizlerden alacağımız her fikir bizler için büyük önem taşıyor, bu nedenle ilerleyen süreçte de bu tür buluşmalarımızı sürdüreceğiz. Bizler biliyoruz ki; kadının elinin değdiği her yer güzelleşir, kadın isterse dünya değişir. İşte bu nedenle kadınlarımızı eve kapatan değil, erkeklerin olduğu her ortamda görev alan eşitliği temel alan bir politika, bir yönetim anlayışı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızla aramızda köprü görevi gören muhtarlarımızın siz değerli eşlerinin bizlere sunacağı her bir öneriyi fazlasıyla önemsiyoruz. Çünkü kadın gözünün ötesinde ‘kadının aklı’ ile gördüklerinin ilçemizi bir adım daha ileriye götüreceğine inancımız tamdır.” dedi.

MÜDÜRLÜK ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRMELER YAPILDI…

2. Muhtar Eşleri Buluşması’nda, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu Berna Ayaz müdürlük tarafından hayata geçirilen Oyun Evi, Anneliğe Hazırlık Atölyesi, Örgü ve Amugurimi kursları; Psikolog Zehra Haney ise Çocuk Oyun Terapi Odası, ergen görüşmeleri, çift terapisi, deprem bölgesinden gelen ailelere yönelik gerçekleştirilen psikolojik destek çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Muhtar Eşleri Buluşması’nın sadece kadınlarla devam eden ikinci bölümünde Av. Müge Kızılırmak ve Av. Şükriye Metin her şeyin insanın kendisine güvenmesiyle başladığı vurgusunda bulunarak muhtar eşlerinin topluma ulaşabilen kadınlar olduğunu, bu nedenle de büyük önem taşıdıklarını söyledi.
Kadın Hakları, ihbar yükümlülüğü gibi önemli konularda da muhtar eşlerini bilgilendiren Kızılırmak ve Metin, düzenlenen organizasyon için Milas Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Belediyenin sizlere sağladığı imkanlardan yararlanın, yararlandırın.” çağrısında bulundu.

Toplantı, samimi bir ortamda muhtar eşlerinden gelen soruların yanıtlanması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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