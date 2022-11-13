Muğla Milas'ta milli atletlerle sağlık için yürüdüler

Muğla'da 8.'si düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği’nin 2’nci günü sağlık yürüyüşü ile başladıMUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi, oda ve kurumların işbirliğiyle düzenlenen 8. Milas Zeytin Hasat Şenliği’nin ikinci günü Su Kemerleri ve Menteş Kavakdibi güzergahında gerçekleşen sağlık yürüyüşü ile başladı.

‘Milas’ta Hasat Zamanı’ sloganıyla düzenlenen 8. Milas Zeytin Hasat Şenliği’nin ikinci günü; milli atletler Nagihan Karadere, Seda Ocak, Sema Aydemir, Milas Dağcılık - Doğa Sporları Kulübü, protokol üyeleri ve halkın katılımıyla gerçekleşen sağlık yürüyüşü ile başladı.

Milas’ın simgelerinden biri olan Su Kemerleri’nden başlayan ve yaklaşık iki kilometre sürerek Menteş Kavakdibi’nde sona eren sağlık yürüyüşüne katılan milli atletlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hayranlarıyla sık sık özçekim yapan milli atletler Nagihan Karadere, Seda Ocak ve Sema Aydemir Milas’taki şenlik coşkusuna ortak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Sağlık yürüyüşü, güzergahın son noktası olan Menteş Kavakdibi’nde gerçekleştirilen kahvaltı etkinliği ile devam ederken; Başkan Tokat, milli atletler, sanatçı Zeynep Casalini ve ‘Muhtar’ olarak bilinen işletmeci Faruk Satış’ın katılımıyla Milas zeytinyağı ile menemen yapıldı. Sağlık yürüyüşü ve kahvaltı, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Emek emek işlenen Zeytin Hasat Şenliği’nin coşkuyla, heyecanla, gururla devam ettiğini belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Sizlerin sayesinde Milas Zeytin Hasat Şenliği dolu dolu geçiyor ve amacına ulaşıyor. Değerli konuklarımıza, destek veren herkese tekrar teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

