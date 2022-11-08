Muğla Milas'ta milli atletler sağlığa yürüyecek

Muğla'nın Milas ilçesinde yerel belediyenin oda ve kurumların desteğiyle gerçekleştireceği 8. Milas Zeytin Hasat Şenliği’nin ikinci günü, milli atletlerin eşlik edeceği sağlık yürüyüşü ile başlayacak.MUĞLA (İGFA) - ‘Milas’ta Hasat Zamanı’ sloganıyla düzenlenecek 8. Milas Zeytin Hasat Şenliği’nin ikinci gününde; milli atletler Nagihan Karadere, Seda Ocak, Sema Aydemir, Milas Dağcılık - Doğa Sporları Kulübü ve halkın katılımıyla sağlık yürüyüşü düzenlenecek.

YÜRÜYÜŞ BALTALI KAPI’DAN BAŞLAYACAK

13 Kasım Pazar günü sabah saat 09.30 – 11.00 saatleri arasında gerçekleşecek yürüyüşe tüm Milas halkını davet eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; “Şenliğimizin ikinci gününde Baltalı Kapı - Su Kemerleri - Kavakdibi güzergahında sağlık yürüyüşü yaparak güne başlayacağız. Milli atletlerimiz ve Milas Dağcılık - Doğa Sporları Kulübü’müzün katılımlarıyla destek vereceği yürüyüşe tüm halkımız davetlidir” dedi.