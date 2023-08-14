Muğla Milas'ta el sanatları kurslarına yoğun ilgi
Milas Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Milas merkez ve Ören'de açtığı El Sanatları kurslarıyla, vatandaşlara yaz aylarını verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı sunuyor.MUĞLA (İGFA) - Yaz aylarını değerlendirmek isteyen kadınların bir araya gelip sosyal etkileşimde bulunmalarını ve yeni beceriler edinmelerini sağlamak amacıyla Milas merkezde amigurumi, çanta yapımı, ahşap boyama; Ören’de ise epoksi, ahşap boyama, mozaik ve el nakışı kursları açan Milas Belediyesi, kültürel mirası korumak ve vatandaşların yaratıcılıklarını keşfetmek için önemli bir çalışmaya imza attı.
Ören’de Tülay Öder, Milas merkezde ise Selda Kocabaş eğitmenliğinde gerçekleşen kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, “Yeni arkadaşlıklar kurarak, keyifli sohbetler eşliğinde bizlere el becerilerimizi geliştirme fırsatı sunduğu için Milas Belediyesi’ne ve eğitmenlerimize çok teşekkür ediyoruz.” dediler.
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|3
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|0
|0
|12. Ümraniye
|1
|0
|13. Giresunspor
|1
|1
|14. Göztepe
|1
|0
|15. Keçiörengücü
|1
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Boluspor
|1
|0
|18. Kocaelispor
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|0
|19. Tuzlaspor
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|1. Newcastle
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|3
|2. Brighton
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|3
|3. M.City
|1
|3
|4. Arsenal
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|3
|5. Crystal Palace
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|3
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|3
|7. Brentford
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|8. Tottenham
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|10. Chelsea
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|1
|11. Liverpool
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|12. West Ham United
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|13. M. United
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|14. Wolves
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|15. Nottingham Forest
|1
|0
|16. Everton
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|1
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|18. Luton Town
|1
|0
|19. Burnley
|1
|0
|20. Aston Villa
|1
|0
|Takımlar
|O
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|1. Osasuna
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|3
|2. Rayo Vallecano
|1
|3
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|1
|3
|4. Real Betis
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|3
|5. Valencia
|1
|3
|6. Girona
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|1
|8. Mallorca
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|9. Real Sociedad
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|1
|1
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|1
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|13. Cadiz
|0
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|14. Deportivo Alaves
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|15. Granada
|0
|0
|16. Sevilla
|1
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|17. Villarreal
|1
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|18. Almeria
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|19. Athletic Bilbao
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|1
|0