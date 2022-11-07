Muğla Milas'ta Çöllüoğlu Hanı'nda sona doğru

Muğla'nın Milas ilçesinde 2016 yılında ticari olarak kullanmak üzere restorasyonu tamamlanan Çöllüoğlu Hanı’nda imzalanan sözleşme ile yapım aşamasının son evresine geçildi.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediye Başkanlığı Kültürel Mirası Koruma Programı kapsamında restore edilen Çöllüoğlu Hanı için tadilat projesi uygulama işi sözleşmesi imzalandı.

Milas Belediyesi’nin prestij projeleri arasında yer alan Çöllüoğlu Hanı için ‘Tadilat projesi Uygulama İşi Sözleşmesi’, Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle imzalandı.

İmza törenine Milas Belediye Başkan Yardımcısı Harun Reşit Çavuşoğlu, İnsula Mimarlık yetkilisi Gökhan Sarıkavak, Milas Belediyesi Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Güney, İmar ve Şehircilik Müdürü Tolga Ay, Fen İşleri Müdürü Okan Koban ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KUDEB Şefliği Birim Sorumlusu İsmail Ernur Öztekin katılım sağladı.

Çöllüoğlu Hanı ile ilgili yapılan bilgilendirmede tadilat uygulamalarının kırk beş gün süreceği belirtilerek, “Han, uygulama sonrasında alt katta geleneksel zanaatların ağırlıklı olarak hizmet vereceği ünitelerin yanı sıra üst katta kent arşivi, müze ve geleneksel konaklama üniteleri ile geleneklerin yaşatıldığı kültürel bir merkez olarak halkımıza hizmet verecektir.” denildi.

ÇÖLLÜOĞLU HANI HAKKINDA

1719-20 yıllarında Abdullah Efendi oğlu Hacı Abdülaziz Ağa tarafından yaptırılan Han Çöllüoğlu adını, bu mekânı satın alan Tavaslı Hacı Mehmet Çöllüoğlu’ndan almaktadır. İki katlı, avlulu ve dikdörtgen şeklindeki Hanın girişi kuzeyden, kemerli bir kapıdandır. 1051 m²’lik bir alanı kaplayan Çöllüoğlu Hanı, tarihi boyunca Milas İlçesinin dini, ticari ve idari merkezi olarak görev yapmıştır. Milas’ın ticari ve idari merkezi olarak görev yapan Çöllüoğlu Hanı, ortası taş döşeli avlu ile avlunun etrafında yer alan çift katlı odalardan oluşmaktadır. 2010 yılında başlatılan ve Milas Belediyesi ve Muğla Valiliği ile ortaklaşa yürütülen Çöllüoğlu Hanı Restorasyonu projesi tamamlanmıştır. Milas’ta tarihi mirasın tekrar kazanılmasına yönelik proje çalışmalarına Çöllüoğlu Hanı ile başlanmış, arasta ve çevresi de restorasyonun içine dahil edilmiştir.