Muğla Milas'ta 'anneliğe hazırlık' eğitimleri

Muğla'da Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından anne ve anne adaylarına yönelik bilinçli gebelik ve güvenli annelik konusunda bilgilendirmelerin ve eğitimlerin verildiği ‘Anneliğe Hazırlık Atölyesi’nde eğitimler devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bilinçli gebelik, güvenli annelik eğitimleri veriliyor.

Anneliğe Hazırlık Atölyesi eğitimleri kapsamında anne ve anne adaylarına; gebelik fizyolojisi, beslenme, gebelikte nefes teknikleri, ay ay anne karnında bebeğin gelişimi, doğum yöntemleri, gebelikte tehlike belirtileri, doğum ağrısıyla başa çıkma yöntemleri, anne sütünün önemi ve emzirme teknikleri, yeni doğan bakımı ve ilk 1 ay takibi, bebek bakımı (bebek banyosu, bebek masajı), Doğum sonrası değişiklikler ve lohusa bakımı, aile planlaması (doğum sonrası gebelikten korunma) ve toplumsal cinsiyet rolleri hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

1 Ağustos 2022 tarihinde başlayan eğitimlerde bugüne kadar 28 anne 6 baba adayı olmak üzere toplamda 34 kişiye eğitim verildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki salonda alanında uzman eğitimciler tarafından ücretsiz olarak verilen eğitimler isteğe bağlı grup ve birebir özel dersler şeklinde gerçekleşiyor.