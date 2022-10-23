Muğla Milas'ta 12. Turhan Selçuk Karikatür ödülleri sahipleriyle buluştu

Muğla'da Milas Belediyesi 10’uncu Sanat Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenen ve iki oturum halinde gerçekleşen Turhan Selçuk’un Sanatı Sempozyumu tamamlandı.MUĞLA (İGFA) - Turhan Selçuk’un Sanatı Sempozyumu öncesinde yarışmaya başvuran karikatürler arasından seçilen eserlerin yer aldığı sergi açılışı yapıldı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; Milas Belediyesi’nin karikatür alanında Türkiye’nin en zengin koleksiyonuna sahip bir kuruluş olduğunu vurguladı.

Uluslararası düzeyde hazırlanan yarışmada emeği geçen tüm isimlere teşekkür ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Tokat “Yarışmaya başvuran tüm eserlerimiz arşivleniyor. İçlerinden seçilenlerle her yıl katalog oluşturuyoruz. Bu kataloglarımız meraklılarına ücretsiz olarak verilmektedir. Karikatür yarışmasını her yıl geliştirerek sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Aldığımız karar doğrultusunda bu sene birinci olan EsmaeilBabaei seneye jüride yer alacaktır. Diğer yıllarda da bu işleyişi sürdüreceğiz.” dedi.

Törende dereceye giren isimlere tek tek teşekkür edilirken birinci İran’dan EsmaeilBabaei’ye Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, üçüncü İran’dan Ali Ghanaat’ya Ruhan Selçuk, TEMA Vakfı Özel Ödülü’nün sahibi Türkiye’den Murat Şeker’e Kamil Masaracı ve Eskişehir Özel Ödülü’nün sahibi Türkiye’den Eda Uzunoğlu’na İzel Rozental tarafından ödülleri takdim edildi.

“ABDÜLCANBAZ BİZİM İDEAL TİPİMİZ”

Karikatüre, sanata, edebiyata kendini adamış önemli isimlerin katıldığı sempozyumun ikinci gününde Şair Halim Şafak Şanlıdağ moderatörlüğünde Karikatürist İzel Rozental ‘Turhan Selçuk’un Editoryal Karikatüründe Stereotipler, Klişeler’, Gazeteci-Yazar Zeki Coşkun ‘İmgesel Bir Otoportre Olarak Abdülcanbaz’ ve Şair Oktay Yivli ‘Turhan Selçuk’ta Çizgi Anlatıbilimsel Yaklaşım’ konularında konuşmalarını gerçekleştirdi.

Sempozyumun ardından iki gün boyunca sunum yapan isimlere Başkan Tokat tarafından teşekkür plaketleri ve çiçekleri takdim edilirken Belediye Meclisi’nin kararıyla Fahri Hemşehrilik kararı alınan İzel Rozental’a “Aramıza hoş geldiniz” denilerek Fahri Hemşehrilik Beratı sunuldu.

Sempozyuma katılan tüm konuklarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından 12. Turhan Selçuk Uluslararası Karikatür Yarışması Ödül Töreni ve Turhan Selçuk’un Sanatı Sempozyumu programı sona erdi.