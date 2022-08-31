Muğla Milas'ta 100. yıla 'Akbayram'lı coşku

30 Ağustos Zafer Bayramı, 100. yıl dönümünde Muğla'nın Milas ilçesinde coşkuyla kutlandı.MUĞLA (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı Milas’ta tüm coşkusuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Milas Belediyesi tarafından organize edilen Fener Alayı ile gece coşku tavan yaptı.

Atapark Meydanı’nda başlayan Fener Alayı’na Milaslılar yoğun ilgi gösterirken, birçok vatandaş da balkonlarından bayraklarını sallayarak korteji selamladı.

Fener Alayı sonrasında Atapark’ta bir araya gelen vatandaşlar Edip Akbayram konseriyle coştu.

Konser sırasında sahneye çıkan ve ünlü sanatçıya hediyeler takdim eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Böyle bir zaferi gerçekleştiren bir ulusun ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesi ile başta Ulu Önder ve ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah ve dava arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve gazilerimize şükranlarımı sunuyor, aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.