Muğla Milas Belediyesi kalplere dokunuyor

Muğla'da Milas Belediyesi bünyesindeki Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların hem evlilik ve doğum gibi mutlu günlerinde hem de hastalık ve cenaze gibi üzüntülü günlerinde yanında oluyor.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların sağlığı için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

2022 yılında bünyesindeki ambulansla 355 kez hasta nakli yapan Milas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 30 hastaya enjeksiyon, pansuman ve serum takılmasını sağladı, acil durumda kalan 10 kişiye ilk yardım ve müdahalede bulundu. Milas Belediyesi’nde görev yapan 60 personele de sağlık hizmeti verildi.

Ekipler, sağlık kuruluşlarına gidemeyecek durumda olan engelli hastalara da 196 kez sağlık hizmeti verdi.

2022 yılında yaşamını yitiren 12’si bebek, 521’i kadın, 625’i erkek toplamda 1158 kişinin dini kurallara uygun olarak cenazelerinin definlerini sağlayan Milas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, adli vakalar nedeniyle yaşamını yitiren 80 kişiyi, belediyenin imkânlarıyla otopsiye sevk etti.

Milas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6. yılını kutlayan ‘Hoş geldin Bebek’ projesi kapsamında bu yıl 413 aileyi ziyaret etti. Evliliklerinde 50 yılı dolduran çiftler için belediyenin hizmeti olan ‘Bir Ömür Saadet’ projesi kapsamında ise 16 çift ziyaret edildi.