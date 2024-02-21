Muğla Menteşe Otogar Yolu'nda asfaltlama

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe yeni otogar yolunda başlatılan dört şeritli yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi projesi devam ediyor. Çalışmalar kapsamında PMT serimi sonrasında asfalt çalışmasına başlanacak.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından adliye önündeki benzinlik istasyonundan Dirgeme- Yeni Otogar kavşağına kadar yapılacak olan 4 şeritli yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Bölgede başlatılan çalışmalar kapsamında adliye önündeki benzin istasyonundan Dirgeme Kavşağına kadar olan yol 4 şerit olarak genişletilecek ve orta refüj ile ayrılacak. Çalışmalar kapsamında şuana kadar yağmur suyu, içme suyu hatları, bin 300 m3 asfalt sökümü, 17 bin 500 m3 kazı, 15 bin 400 m3 taş ve 12 bin m3 malzeme dolgusu yapıldı. Çalışmalar kapsamında pmtserimine başlandı. Pmtseriminin ardından proje kapsamında toplam 1600 metre sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında üstyapının yanı sıra altyapı çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yağmur suyu hat çalışmalarının yanı sıra, MUSKİ ekipleri tarafından kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hatları da yenileniyor. Çalışmalar kapsamında 340 metre yağmur suyu ana hattı, 14 adet yağmur suyu bacası, 785 metre yağmur suyu ızgara hattı ve 31 adet ızgara bacası yapımı gerçekleştirildi.

Birinci etap çalışmaları kapsamında benzinlikten ova yoluna kadar olan bölümün ardından, ova yolundan otogar kavşağına kadar olan bölümde kazı çalışmalarına başlandı. İ

kinci etap çalışmalarında kazı çalışmalarının ardından dolgu çalışması başlatılacak.