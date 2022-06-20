Muğla Marmaris'te turistlerin Kerem Görsev ilgisi

Uluslararası tanınan ünlü Türk piyanist Kerem Görsev, Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Marmaris Anfi Tiyatro’da sahne aldı.Ajans Canka / MUĞLA (İGFA) – Ünlü piyanist Kerem Görsev, Samir Gülahmedov şefliğinde MAKSAD Festival Orkestrası’nın eşlik ettiği, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman’la birlikte “Caz Grubu Kerem Görsev Trio” adıyla yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Çoğunluğu İngiliz olan yabancı turistlerinde geldiği konseri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları Ali Zağlı ve İhsan Öztürk, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli’nin de yer aldığı yaklaşık 2 bin sanatsever izledi. UKRAYNALILAR’DAN MARMARİS’E DAYANIŞMA TEŞEKKÜRÜ

Ukrayna’da halen devam eden savaş mağdurları için İnsani Yardım Kampanyası gerçekleştiren, Marmaris’te bulunan Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri de, festivale destek için konsere gelenler arasındaydı.

Marmaris’te yerleşik yaşayan Olga Kara ve Liudmyla Nizenko; savaştan dolayı üzüntülü olmalarına rağmen; Marmaris Halkı’nın insani yardım desteklerini unutmayacaklarını belirtti.

20 Haziran'da Fazıl Say, 25 Haziran'da da Boğaziçi Gençlik Korosu sahne alacağı festivalin son günü 28 Haziran'da ise Azerbaycanlı piyanist ve besteci İlyas Mirzayev, MAKSAD Festival Orkestrası ile birlikte Muğla türkülerini seslendirecek.