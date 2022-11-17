Muğla Marmaris'te 'kadına yönelik şiddeti önleme' operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde halka yönelik, açık alanda bilgilendirme ve eğitim çalışması yapıldı.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ve Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü farkındalık etkinliği kapsamında karada ve denizde “Kadına yönelik şiddete göz yumma, sessiz kalma!..” yazılı pankartı açtılar, halka bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Muğla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ve Marmaris Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün Atatürk Anıtı önünde açtığı; Türkçe İngilizce ve Arapça broşürlerin yer aldığı bilgilendirme standı, yerli halkın yanı sıra, kentte bulunan turist kadınlardan da büyük ilgi gördü.

https://youtu.be/uCAFu91UTZc