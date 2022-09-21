Muğla Marmaris'te gazilere 101. yıl onur plaketi

Başkomutan Atatürk’e Gazilik ünvanı verilişinin 101. Yılında; Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris’te yaşayan Gazi ve Gazi yakınlarına onur plaketi sundu.Ata SEVGİ / AjansCANKA (MUĞLA İGFA) - 19 Eylül Gaziler Günü’nün 101. Yılı Marmaris’te resmi törenin yanı sıra Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy tarafından gazi ve gazi yakınlarına verilen yemekle kutlandı.

Grand Paşa Hotel’de düzenlenen yemekte Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Murat Çam, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Toksoy ve MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci de konuk oldu.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı yemekte konuşan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne vatan topraklarının savunmasının en büyük kahramanlarının, ülkenin gerçek sahiplerinin şehitler ve gaziler olduğuna dikkat çekti. "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu, büyük önderimiz başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM’nin Gazilik ve Mareşallik ünvanı verdiği 19 Eylül 1921 yılının 101 yıldönümünde Gaziler Gününde bu akşam burada sizlerle birlikte olduğum için hem son derece mutluyum hem de son derece onurluyum" diyen Kaymakam Aksoy, gazileri 101. yıl anısına onur plaketi ile ödüllendirdi.

https://youtu.be/GRCd9fsuPYg