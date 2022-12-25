Muğla Marmaris'te 'Gaziantep' kutlaması

Kurtuluş Savaşı sırasında 25 Aralık 1921 tarihinde düşman işgalinden kurtulduğu kabul edilen Gaziantep’in 101. kurtuluş yıl dönümü; Marmaris Gaziantepliler Dayanışma ve Kültür Derneği’nin düzenlediği gecede kutlandı.Ata SEVGİ - Ajans CANKA / MUĞLA (İGFA) - Muğla'da yaklaşık 500 davetlinin Gaziantep yöresine özgü halk oyunlarıyla doyasıya eğlendiği, Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleşen gecede; Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Toksoy , MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci ve MEMLEKET Partisi Marmaris İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Oğul da, konuk oldu.

Marmaris Gaziantepliler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı emekli asker Ökkeş Hakan Şener; derneğin kuruluşu olan 2005 yılından bu yana Kurtuluş Günü kutlaması yaptıklarına dikkat çekerek, destek veren Marmaris Halkına teşekkür etti.

https://youtu.be/gcvnEfqKFNI