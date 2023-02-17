Muğla Marmaris'te 5 bin depremzede misafir ediliyor

AFAD Koordinasyonu ile Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Vakfı sorumluluğunda, Marmaris’te misafir edilen depremzede sayısı yaklaşık 5 bin kişi oldu.Ajans CANKA / MUĞLA (İGFA) - 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi sonrasında; Muğla’nın Marmaris ilçesinde depremzede vatandaşlara insani destek gün 24 saat devam ederken, daha öncesinde deprem bölgesine İnsani Yaşam desteği sunan Sinpaş Holding, şimdi de Marmaris’e gelen depremzedeler için desteklerine devam ediyor.

Sinpaş Holding Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; depremden etkilenen 10 ilden gelen ve Marmaris’teki uygun ev ve otellerde misafir edilen yaklaşık 5 bin vatandaş için 20 bin adet acil ihtiyaç duyulabilecek giysi ve hijyen malzemeleri, bin 300 adet şampuan, 5 bin adet terlik, 2 bin adet havlu, 10 bin adet iç giyim ürünü ve bin adet çorap yetkililere teslim edildi.

Açıklamada devam eden süreçte vatandaşların ihtiyaçlarına göre yeni destek yardımlarının süreceğine, dikkat çekildi.