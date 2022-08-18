Muğla Marmaris'e matematikçi ve hukukçu başsavcı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde görevine başlayan yeni Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut basın mensuplarını ağırladı.Ata SEVGİ / Ajans Canka (MUĞLA İGFA) - Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı makamında gerçekleşen tanışmaya 15 basın mensubu katılırken, konuklara çay ve aşure ikram edildi.

Samsun Vezirköprü ve Tunceli Pertek Cumhuriyet Savcılığı görevlerinden sonra; 2022 Adli Yargı yaz kararnamesi ile Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan; hem Matematikte hem de Hukukta yüksek lisanlı Başsavcı Turgay Karabulut kendisi ile bilgi verirken; 7 / 24 iletişime açık olduğuna dikkat çekti.

“Marmaris gibi güzel bir yerde görev yapmak, daha fazla hassasiyet gerektirir diye düşünüyorum" diyen Başsavcı Karabulut, "Görev süremiz boyunca; orman yangınları çıkmaması için bize düşen ön araştırma çalışmalarımızı sürekli gerçekleştirecek, suç işlenmeden, ormanlarımızın yanmadan önleyici tedbirlerimizi artıracağız. İşlenen bir suçta düşünün ki, zanlı hüküm giymeden önce asla suçlu ilan edilemez, sizler hatta ben bile şüpheli durumunda olabiliriz" diye konuştu.

TURGAY KARABULUT KİMDİR?

Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut;1981 yılında Elazığ da doğdu. 2003 yılında Fırat Üniversitesi Matematik Bölümünü, 2005 yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini, 2014 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini, 2018 yılında da, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Başsavcı Karabulut; Samsun Vezirköprü ve Tunceli Pertek Cumhuriyet Savcılığı görevlerinden sonra, 2022 Adli Yargı yaz kararnamesi ile Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.”