Muğla Marmaris 'barış' şarkılarıyla çınladı

Ukrayna’da devam eden savaş 5'inci ayını tamamlarken; Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ukraynalı ünlü Soprano Viktoriia Tsiupak, Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov’un da konuk olduğu konserde yaklaşık iki saat barış şarkıları söyledi.Ajans CANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris Filarmoni Derneği ve Marmaris’te bulunan Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle; Marmaris Kalesi'nde bir konser gerçekleştirdi.

Marmaris Filarmoni Derneği Likya Oda Müziği Topluluğu (Lycian Ensemble) konserinde; Avrupa’nın tanınmış Klasik Müzik sanatçısı Ukraynalı Soprano Viktoriia Tsiupak sahne aldı.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov ve Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk’ün de konuk olduğu konserde, yaklaşık 200 müziksever, iki saat boyunca barış şarkıları dinledi.

Konserde Sanatçı Tsiupak’a; Piyanoda Diana Soylu, Flütte Zeynep Yunkuş İşcen ve Viyolonselde Ahmet Yaşar Altınöz eşlik etti.

https://youtu.be/ATsoLCQJJKo